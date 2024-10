Carnavalesco Renato Esteves apresentou os desenhos das fantasias aos casais de MS e PB - Divulgação / Império Serrano

Carnavalesco Renato Esteves apresentou os desenhos das fantasias aos casais de MS e PBDivulgação / Império Serrano

Publicado 12/10/2024 14:34

Rio - Os casais de mestre-sala e porta-bandeira do Império Serrano conheceram os desenhos das fantasias que irão vestir no desfile da Série Ouro de 2025. Os croquis para o enredo "O que espanta miséria é festa", que vai homenagear o compositor Beto Sem Braço, foram apresentados pelo carnavalesco Renato Esteves, durante um encontro na quadra da escola, em Madureira, na última quinta-feira (10).

A porta-bandeira Eliza Xavier, que forma o primeiro casal com Anderson Abreu, comemorou. "As fantasias são impecáveis e refletem a grandiosidade do nosso enredo. Estamos honrados em mais uma vez defender as cores do Império. Iremos trabalhar muito para fazer jus a essa responsabilidade". Ela e o mestre-sala vão para o segundo desfile juntos.

O segundo casal, Paulo Barbosa e Maura Luiza, e o terceiro, formado por Pedro Figueiredo e Livya Bergman, também receberam os desenhos. Responsável pela elaboração dos trajes, Renato Esteves comentou sobre o processo de criação.

"Cada detalhe foi pensado para representar a luta e a alegria presentes nas músicas de Beto Sem Braço. As fantasias trazem essa simbologia para a Avenida, e os casais de mestre-sala e porta-bandeira serão fundamentais para transmitir essa mensagem no desfile. Quero que todos se sintam parte dessa grande celebração popular", explica o artista.

O Império, que ficou na segunda colocação na Série Ouro de 2024, vai ser a última escola a desfilar no sábado de carnaval, dia 1º de março, na Marquês de Sapucaí.