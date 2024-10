Savia David anuncia volta para Beija-Flor após hiato de quase quatro anos - Divulgação

Publicado 10/10/2024 15:41 | Atualizado 10/10/2024 15:41

Rio - Após hiato de quase quatro anos, Savia David, 36 anos, está de volta ao Carnaval carioca e pronta para atravessar com a Beija-Flor. O anúncio foi feito pela própria musa, que, inclusive, já está com o croqui de sua fantasia para 2025, quando a agremiação trará para a avenida o enredo "Laíla De Todos Os Santos, Laíla De Todos Os Sambas". Savia estava fora dos desfiles do Rio desde 2020, devido a conflitos de datas com o Carnaval de São Paulo, onde defendia o cargo de Rainha de Bateria.

"Esse retorno era algo que eu já vinha sonhando há um tempo e a comunidade também me cobrava muito sobre isso. Estar de volta na minha Beija-Flor, é algo que não consigo nem expressar em palavras, tamanha a minha felicidade. E não tinha momento mais especial do que este, em que a escola prestará essa emocionante homenagem ao carnavalesco e diretor de carnaval Laíla, que além de estar presente em 13 dos 14 títulos da escola, também foi quem me convidou para desfilar pela primeira vez na minha vida", relembrou.



"Entrei na Beija-Flor em 2008 para desfilar pela primeira vez em 2009. E me lembro como se fosse hoje. Que ele desceu do palco e foi caminhando na minha direção, até que parou na minha frente e me chamou para desfilar na ala das dez mais, que era uma ala formada apenas por mulatas. Na época, eu nem sabia sambar igual a elas, não sabia fazer nada. Então desfilei no chão nesse primeiro ano e nos seguintes, até 2011, quando eu já estava casada e desfilei no carro alegórico. Depois, em 2013, já passei a vir como musa. Então para mim, é muito importante fazer parte dessa homenagem agora!", acrescentou, reforçando o seu carinho e agradecimento ao carnavalesco, Laíla, que morreu de Covid em junho de 2021.



Savia, apesar de estar de fora dos desfiles da agremiação, continuava a frequentar a quadra da escola. "Independentemente do meu posto no carnaval aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu acredito que sambista não tem CEP. Ou você é apaixonada ou não é. E eu sou muito apaixonada pela Beija-Flor! Por isso sempre me doeu tanto estar de fora. Mas são águas passadas, o importante é que eu voltei, e agora para ficar!", concluiu.