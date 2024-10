Escola vai homenagear o compositor Beto Sem Braço no Carnaval 2025 - Divulgação / Império Serrano

Publicado 06/10/2024 10:53 | Atualizado 06/10/2024 11:42

Rio - O Império Serrano disponibilizou no canal oficial da escola, no YouTube, os sambas concorrentes para 2025. Com o tema "O que espanta miséria é festa", do carnavalesco Renato Esteves, a agremiação vai homenagear o compositor Beto Sem Braço (1940-1993), um dos maiores nomes de sua história.

Ao todo, 15 sambas foram inscritos. Antes de serem apresentadas ao público, as composições passaram por uma avaliação interna.

Os inscritos agora serão apresentados ao vivo durante a tradicional Feijoada Imperial, que vai acontecer no próximo sábado (19), na quadra da escola, em Madureira.

A disputa seguirá nos dias 22 e 29 do mesmo mês, com a semifinal prevista para 5 de novembro e a grande final no dia 15.

Conheça os sambas inscritos:

Samba 1 - Alex Ribeiro, Luiz Fernando, Rodolfo Caruso, Juarez Amizade, Márcio Juniot e Edu D’Ávila.

Samba 2 - Pedro Russo

Samba 3 - Dom Vidal, Makley Matos, Léo Capoeira e Igor Ribeiro

Samba 4 - Xande de Pilares, Aluísio Machado, Henrique Hoffmann, Carlos Senna, Jefferson Oliveira e Leandro Maninho

Samba 5 - Nego Jussa, Jorginho da Flor, Darlen, Licio e Berequinho

Samba 6 - Eduardo Henrique, Tião Sapê, Sandro Santos, Jerri Miranda, Genesis Nascimento e Adalberto Jr

Samba 7 - Luís Carlos do Cavaco, Og do Cavaco e Malibuá da Cuíca

Samba 8 - Vera Alice, Sérgio Mineiro, Vera Lúcia, Amarildo Ribeiro, Edilamar e Delson Antunes

Samba 9 - João Bôsco, Duda Marechal, Neném Madureira e Tonho de Rocha Miranda

Samba 10 - Edson Titia, Tácio Dom, Augusto Locutor e Leandro Alegria

Samba 11 - Marinho Sommelier

Samba 12 - Victor Rangel, Wagner Guerra, Gigi da Estiva, Patrick Avelar, Zé Mauro do Império e Rubinho Carioca

Samba 13 - Arlindinho, Lucas Donato, Lula Antunes, Victor Mendes, Totonho e Rafael Falanga

Samba 14 - Paulinho Valença, Marcão da Serrinha, Nilson Rangel, Cunha Barreto, Felipe Pithan e Bruno Maselli

Samba 15 - Matheus Machado, Cassiana Pérola Negra, Rafael Prates, Geraldo M Felicio, Bray do Samba e Gabriel Simões