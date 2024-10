Anitta participa da gravação de samba da Unidos da Tijuca - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 07:57

Rio - A cantora Anitta, de 31 anos, participou da gravação do samba da Unidos da Tijuca, em um estúdio, na noite desta quinta-feira (3). Inclusive, a parceria da artista venceu a disputa de samba-enredo da escola do Borel para o Carnaval 2025. Através das redes sociais, a agremiação celebrou o passo importante rumo à avenida."Hoje foi dia de gravar o samba oficial da Unidos da Tijuca para o Rio Carnaval 2025", publicou o perfil oficial da escola do Borel. Nos registros, a cantora aparece ao lado dos integrantes da agremiação durante as gravações.