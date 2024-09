Paolla Oliveira, Patrícia Poeta, Isabelle Nogueira, e mais famosas brilham na Grande Rio - Webert Belicio / Agnews

Paolla Oliveira, Patrícia Poeta, Isabelle Nogueira, e mais famosas brilham na Grande RioWebert Belicio / Agnews

Publicado 29/09/2024 08:03 | Atualizado 29/09/2024 08:30

Rio - Diversas famosas brilharam na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na baixada fluminense, na noite deste sábado (28), durante a festa para decidir o samba-enredo para Carnaval de 2025. Paolla Oliveira, que segue como rainha de bateria da escola desde 2020, comandou a celebração. Durante o evento, também foram apresentadas as musas da próxima temporada da folia.

fotogaleria

Paolla optou por usar uma fantasia que homenageia o Carimbó, uma dança típica de Belém, no Pará, fazendo referência ao tema do enredo que é "Pororocas e Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós".A apresentadora Patrícia Poeta, uma das novas musas, foi apresentada na comunidade. A ex-BBB Alane Dias também foi escolhida para representar a escola na Sapucaí com um sentimento especial, já que é natural de Belém. Outra ex-BBB e nortista que estreou foi Isabelle Nogueira. Nascida em Manaus, no Amazonas, ela é a Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, além de ser embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, uma das maiores festas da região.