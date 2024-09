Samuel de Assis recebe croqui da fantasia que usará pela Beija-Flor no Carnaval 2025 - Divulgação

Publicado 25/09/2024 13:23

Rio - De volta em 2025 como destaque da Beija-Flor de Nilópolis, Samuel de Assis pôde conferir em primeira mão o croqui da fantasia que usará no Carnaval do próximo ano. O desenho foi apresentado ao ator durante uma visita ao barracão da escola de samba na nesta segunda-feira (23).

Convidado pelo carnavalesco João Vitor pelo segundo ano consecutivo, Samuel falou sobre a emoção de desfilar com as cores da agremiação na avenida. "Eu não voltei à Beija-Flor, eu sou Beija-Flor. A comunidade me acolheu. Estou muito feliz em reafirmar meu coração nilopolitano e não sossego enquanto não formos campeões do Carnaval carioca. Estamos apenas começando!", disse ele.

"Samuel tem uma energia única na avenida, e trazer ele novamente para o desfile da Beija-Flor é muito especial. No último Carnaval, ele brilhou representando uma figura tão importante para o nosso enredo, e em 2025, ele terá mais uma missão grandiosa. Estamos preparando algo à altura de sua entrega e talento, que vai emocionar e surpreender o público mais uma vez", afirmou o carnavalesco João Vitor sobre as expectativas para o próximo ano.

Em 2024, Samuel de Assis foi destaque no último carro da Beija-Flor, interpretando o carnavalesco alagoano Rás Gonguila. Para 2025, João Vitor já adiantou que o ator terá um papel de igual relevância, agora dentro do enredo que homenageará Laíla, lendário diretor de Carnaval que marcou a trajetória da escola de samba.

Com o enredo "Laíla de Todos os Sambas, Laíla de Todos os Santos", que celebra o legado de Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o eterno Laíla, a Beija-Flor de Nilópolis será a segunda escola a entrar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira, 3 de março.