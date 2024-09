Imperatriz vai escolher samba-enredo no dia 27 de setembro - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Publicado 24/09/2024 08:48

Rio - A Imperatriz, atual vice-campeã do Carnaval carioca, vai escolher seu hino oficial para 2025 nesta sexta-feira (27), a partir das 20h. Das 23 parcerias inscritas no concurso, apenas três chegaram à finalíssima, que está com ingressos quase esgotados.

O sorteio com a ordem de apresentação das três obras acontecerá horas antes da disputa, com participação de representantes dos compositores. Cada uma das parcerias terá 20 minutos de exibição, com duas passadas sem bateria. A noite contará, ainda, com show dos segmentos da Verde e Branco de Ramos.A presidente Catia Drumond destaca o retrospecto dos finalistas e faz um convite à comunidade. "É um passo muito importante. São três sambas que transmitem exatamente aquilo que a escola e a comunidade desejam exibir na avenida: força, beleza e melodia arrebatadora. Como já disse, que vença o melhor. Qual seja o resultado, um excelente samba teremos. Fica aqui o meu convite a todos. Será uma noite linda, uma sexta-feira de Oxalá, para abençoar todos os nossos caminhos”, afirma a presidente.O carnavalesco Leandro Vieira também não esconde a ansiedade quanto ao resultado. "Fico feliz com os caminhos apresentados pelos compositores para traduzir em musicalidade o enredo proposto. É motivo de alegria particular perceber que os sambas que chegaram até aqui seguem sendo aqueles que podem proporcionar a Imperatriz quente na pista, tal qual temos investido nos últimos dois anos."A Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval. O enredo é "Ómi Tútu ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón".