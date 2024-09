Blocos de 2024 em Saquarema, Região dos Lagos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/09/2024 16:14

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, vai antecipar os processos de autorização dos 685 blocos inscritos no Carnaval de 2025. Até o dia 25 de janeiro, será entregue o alvará fundamental para a liberação dos desfiles.

O resultado preliminar das agremiações autorizadas será divulgado no dia 11 de outubro. No mesmo dia, será aberto um prazo de recurso para os blocos indeferidos, com duração de uma semana. O resultado final dos autorizados está previsto para o dia 25 de janeiro.

O primeiro desfile do pré-carnaval deverá ocorrer no dia 1º de fevereiro. Em 2024, foram 698 desfiles inscritos, 453 autorizados e 399 efetivamente realizados nas ruas, o restante desistiu por vários motivos diversos. Cerca de oito milhões de pessoas participaram do carnaval.

Calendário

- 13/09 - 10/10: Análise pelos órgãos municipais

- 11/10- Início da divulgação dos resultados

- 11 - 17/10: Prazo para recursos dos blocos indeferidos preliminarmente

- 18 - 24/10: Análise dos recursos

- 25 - 30/10: Divulgação dos resultados dos recursos

- 31/10 - 26/12: Período em que os blocos devem obter autorização nos órgãos estaduais (Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros)

- 27/12 - 24/01: Apresentação da documentação completa no site riotur.prefeitura.rio/

- 25/01 - Término