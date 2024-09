O cantor completou 66 anos no último sábado (14) - Divulgação

Publicado 15/09/2024 13:18 | Atualizado 15/09/2024 13:19

Rio - O Império Serrano vai celebrar, nesta terça (17), o evento "Um Samba para Arlindo Cruz", uma homenagem ao sambista, que completou 66 anos neste sábado (14). Os ingressos são gratuitos e a retirada pode ser feita através da plataforma Sympla.



Filho do homenageado, o cantor Arlindinho vai comandar a noite e trará para a quadra do Império uma super roda de samba com grandes convidados. A festa promete ser uma verdadeira celebração da obra de Arlindo Cruz, levando para o palco clássicos que marcaram época e continuam emocionando fãs de todas as idades.



O evento "Um Samba para Arlindo Cruz" reafirma a forte ligação entre o cantor e o Império Serrano. Além dos clássicos sambas-enredo para o Reizinho, o público pode esperar uma noite recheada de grandes sucessos, como "O Meu Lugar", "Camarão que Dorme a Onda Leva", entre tantos outros clássicos imortalizados na voz de Arlindo.

A comemoração será realizada a partir das 18h, na quadra da agremiação, na Avenida Ministro Edgard Romero, nº 114 - Madureira.