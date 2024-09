Imperatriz vai escolher samba-enredo no dia 27 de setembro - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Imperatriz vai escolher samba-enredo no dia 27 de setembroNelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Publicado 12/09/2024 15:07

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval, vai definir seus sambas finalistas, neste sábado (14), a partir das 13h, durante a tradicional feijoada da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio.

O evento contará com a participação de integrantes da Unidos de Vila Isabel e da Unidos de Padre Miguel, com shows de seus respectivos segmentos.



Na ocasião, a escola de Ramos vai eliminar uma composição dentre as quatro que ainda estão na disputa. A grande final será no dia 27 de setembro.



Em 2025, a Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, com o enredo “Ómi Tútu ao Olúfon – água fresca para o senhor de Ifón”, do carnavalesco Leandro Vieira. O tema conta a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô.



Confira as quatro parcerias semifinalistas:



Guga, Josimar, Márcio André Filho, Inácio Rios, Zé Inácio e Igor Federal;



Me Leva, Thiago Meiners, Miguel da Imperatriz, Jorge Arthur, Daniel Paixão e Wilson Mineiro;



Gabriel Coelho, Moisés Santiago, Luiz Brinquinho, Chicão, Miguel Dibo e Orlando Ambrosio;



Renan Gêmeo, Raphael Richaid, Rodrigo Gêmeo, Silvio Mesquita, Sandro Compositor e Marcelo Adnet;



A quadra fica na Rua Professor Lacé, 235, em Ramos. A entrada custa a partir de R$ 20.