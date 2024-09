Juliana Souza é rainha de bateria da União da Ilha - Adriano Reis / Divulgação

Publicado 09/09/2024 20:48 | Atualizado 09/09/2024 21:49

Rio - Juliana Souza deixou o posto de rainha de bateria da União da Ilha, nesta segunda-feira (9), após sofrer uma entorse no tornozelo direito. Ela estava à frente da bateria da agremiação desde 2021. Em comunicado, a empresária agradeceu o carinho dos fãs e revelou que pretende voltar em breve, mais forte e recuperada.

"Querida Família Insulana, é com o coração apertado que venho comunicar meu afastamento da função de rainha de bateria da nossa amada Escola. Nascida e criada aqui, tive o privilégio de reinar por três anos consecutivos à frente da nossa querida 'baterilha', comandada com maestria pelo mestre Marcelo Santo. Juntos, vivemos momentos vibrantes e inesquecíveis, sempre com a esperança de conquistar o título", escreveu ela no Instagram.A rainha lamentou a lesão, na qual os ligamentos são alongados até se romperem. "Eu acreditei que, mais uma vez, poderia lutar ao lado de vocês, trazendo toda a minha garra para a avenida, mas infelizmente, por uma ironia do destino, sofri uma entorse no tornozelo direito. Esse imprevisto me obriga a focar na minha recuperação e, por isso, estarei impossibilitada de continuar desempenhando minhas funções como rainha de bateria neste momento", explicou."Saio com a certeza de que essa comunidade guerreira continuará brilhando e lutando por suas conquistas. Agradeço imensamente a todos pelo carinho, pelo apoio de sempre, e por cada sorriso, abraço que trocamos durante esses anos. Espero voltar em breve, mais forte e recuperada", finalizou.