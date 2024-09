Patrícia Poeta é apresentada como musa da Grande Rio no Carnaval 2025 - Reprodução / Instagram

Patrícia Poeta é apresentada como musa da Grande Rio no Carnaval 2025Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 17:25 | Atualizado 13/09/2024 17:30

Rio - A Grande Rio anunciou nesta sexta-feira (13) que Patrícia Poeta, de 47 anos, vai ser musa da agremiação no Carnaval do ano que vem. A apresentadora do "Encontro", da TV Globo, fará sua estreia desfilando na Marquês de Sapucaí no dia 4 de março. A escola será a terceira a cruzar a passarela do samba.

fotogaleria

"Tem musa nova em Caxias! Bem-vinda à Família Grande Rio, Patrícia Poeta! O Carnaval 2025 nos espera!", escreveu a agremiação nas redes sociais. "Tem musa nova em Caxias! Bem-vinda à Família Grande Rio, Patrícia Poeta! O Carnaval 2025 nos espera!", escreveu a agremiação nas redes sociais.

A escola de Duque de Caxias levará para a avenida o samba enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós".