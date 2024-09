UPM define samba-enredo para o próximo Carnaval - Foto: Divulgação / Fausto Ferreira

Publicado 21/09/2024 17:18 | Atualizado 21/09/2024 17:18

Rio - Com a quadra lotada, a Unidos de Padre Miguel definiu, na noite desta sexta-feira (20), o samba-enredo do Carnaval de 2025. Pela primeira vez, a UPM decidiu unir dois sambas em um para competir pelo título. Em breve, a agremiação da Vila Vintém irá divulgar a nova versão do hino para 2025. Assinado pelos carnavalescos Alexandre Lousada e Lucas Milato, a UPM apresentará o enredo Egbé Iyá Nassô.Diretora de Carnaval da escola, Lara Mara comentou a decisão inédita. "Essa junção é uma forma de celebrar a diversidade e a união do nosso samba. Queremos que a força dos dois sambas se transforme em algo ainda mais poderoso", celebrou.