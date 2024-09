Lexa esteve na quadra da Unidos da Tijuca - Francisco Silva / Agnews

Publicado 22/09/2024 10:43

Rio - Lexa marcou presença na quadra da Unidos da Tijuca, neste sábado (21), para acompanhar a final do samba-enredo da agremiação. Rainha de bateria da escola, a cantora deu um show de simpatia no local e sambou muito. Com um vestido curtinho e com pedrarias, a a Sapequinha exibiu o corpo em forma. A atriz Juliana Alves e a apresentadora Regina Casé também estiveram no evento.

O samba-enredo assinado pela cantora Anitta, Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau foi eleito o vencedor para representar a escola do Morro do Borel no Carnaval do ano que vem.

Em 2025, a agremiação cruzará a Marquês de Sapucaí no dia 3 de março, segunda-feira, com o enredo "Logun-Edé – Santo Menino que Velho Respeita", do carnavalesco Edson Pereira.