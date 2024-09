Graciele Bracco, conhecida como Chaveirinho - Reprodução Instagram

Graciele Bracco, conhecida como ChaveirinhoReprodução Instagram

Publicado 25/09/2024 12:28 | Atualizado 25/09/2024 13:21

Rio – Graciele Bracco, popularmente conhecida como "Chaveirinho", é a nova rainha de bateria da União da Ilha do Governador. Ela, agora, ocupa o cargo que era de Juliana Souza. O anúncio foi feito nas redes sociais da escola, nesta terça-feira (25). A sambista já havia sido musa e madrinha da agremiação em anos anteriores.

fotogaleria

“Mais do que nunca, Graciele, conhece muito bem a União da Ilha, quando já honrou nosso pavilhão desfilando em outros carnavais, como musa e madrinha da escola. Sinta-se em casa e brilhe bastante a frente da Baterilha comandada pelo mestre Marcelo Santos. Vamos badernar juntos e voltarmos ao grupo especial no próximo ano! Seja bem-vinda", diz a publicação. “Mais do que nunca, Graciele, conhece muito bem a União da Ilha, quando já honrou nosso pavilhão desfilando em outros carnavais, como musa e madrinha da escola. Sinta-se em casa e brilhe bastante a frente da Baterilha comandada pelo mestre Marcelo Santos. Vamos badernar juntos e voltarmos ao grupo especial no próximo ano! Seja bem-vinda", diz a publicação.

Ex-bailarina do programa de TV "Esquenta", Graciele celebrou o novo cargo e expressou gratidão em suas redes sociais pelo carinho recebido. "Alô, mundo do samba. Alô, União da Ilha. Estou em êxtase com tanto carinho que estou recebendo, irei responder a todos e repostar tudo. Gratidão”, escreveu a nova rainha.

Em 2025, a União da Ilha vai levar à Sapucaí o enredo "BA-DER-NA! Maria do Povo", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Ferreira.