Stepan Nercessian interpretará Chacrinha no desfile da União de Maricá em 2025 - Emerson Pereira / Divulgação

Publicado 24/09/2024 16:54

Rio - A União de Maricá está se preparando para o Carnaval de 2025. Na manhã desta terça-feira (24), no barracão de alegorias no Rio, o carnavalesco Leandro Vieira convidou o ator Stepan Nercessian para interpretar o apresentador Chacrinha no desfile do próximo ano. A escola, que desfilará na Série Ouro, apresentará o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", exaltando Seu 7 da Lira e a mãe de santo Cacilda de Assis.

Um episódio marcante envolvendo a entidade ocorreu em 1971, quando Chacrinha levou a médium Cacilda de Assis ao seu programa de TV. Durante a transmissão, ela comandou uma gira ao vivo, com as Chacretes incorporando espíritos em pleno horário nobre. O impacto do acontecimento foi tão grande que programas ao vivo passaram a ser proibidos pela censura da Ditadura Militar. No desfile de 2025, Stepan Nercessian será acompanhado pelo artista e coreógrafo Márcio Dellawegah, que representará a figura de Seu 7 da Lira.

Vencedor do Prêmio Grande Otelo de melhor ator por sua atuação no filme “Chacrinha: O Velho Guerreiro” (2018), Stepan Nercessian também já deu vida ao personagem na TV, no teatro e no carnaval. Para ele, o convite da União de Maricá foi extremamente significativo.

"É sempre uma alegria. Eu só voltaria a fazer o Chacrinha se fosse por uma razão especial e a União de Maricá trouxe isso. Neste enredo, a presença dele é importantíssima, junto com Seu 7 da Lira. Estou muito feliz em fazer parte de um projeto tão inovador e bonito. O Leandro é um grande profissional, foi um prazer conhecê-lo e tenho certeza de que teremos um desfile com a cara do carnaval", afirmou Stepan.

Já Márcio Dellawegah, responsável por encarnar Seu 7 da Lira, comemorou a chance de participar como destaque performático em mais uma proposta de Leandro Vieira. Trabalhando ao lado do carnavalesco como diretor artístico e coreográfico desde o desfile vencedor da Série Ouro pelo Império Serrano, em 2022, o coreógrafo se prepara para mais um grande desafio.

"É uma honra trabalhar novamente com Leandro. A responsabilidade de compor esse quadro ao lado do Stepan, um grande nome da cena artística brasileira, é enorme. Estou me preparando artisticamente e espiritualmente para esse desfile. A União de Maricá é uma escola nova, mas que já contribui muito para nossa cultura", destacou Dellawegah.

A União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, pela Série Ouro em busca do inédito acesso ao Grupo Especial.