Compositores do Pará venceram disputa de samba na Grande Rio - Thaís Brum

Compositores do Pará venceram disputa de samba na Grande RioThaís Brum

Publicado 29/09/2024 10:38 | Atualizado 29/09/2024 12:48

A Grande Rio escolheu, na madrugada deste domingo (29), seu samba-enredo para o Carnaval 2025. A obra vencedora leva as assinaturas de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes, integrantes da escola de samba Deixa Falar, de Belém. O enredo exalta a cultura do Pará.

fotogaleria

Semanas antes da final, a parceria vencedora chegou a disputar uma seletiva com outros sambas feitos por compositores paraenses. Após o resultado, o grupo fez questão de posar com uma bandeira do estado.

Durante a noite, a quadra da agremiação, em Caxias, ficou lotada e recebeu muitos artistas , entre eles a rainha de bateria, a atriz Paolla Oliveira, que esbanjou beleza e simpatia. A apresentadora Patrícia Poeta e as ex-BBBs Alane Dias e Isabelle Nogueira foram apresentadas oficialmente à comunidade como musas. Outros famosos, como o promoter David Brazil e a apresentadora Gardênia Cavalcanti, também marcaram presença.

O enredo do próximo Carnaval é "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Das 12 escolas do Grupo Especial, além da Grande Rio, já escolheram seus hinos Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Imperatriz e Vila Isabel.







Confira a letra do samba campeão:



A Mina é cocoriô!

Feitiçaria parauara

A mesma lua da Turquia

Na travessia foi encantada

Maresia me guia sem medo

Pro banho de cheiro

Na “en-cruz-ilhada”, espuma do mar

Fez a flor do mururé desabrochar

Pororoca me leva... Pro fundo do igarapé

Se desvia da flecha, não se escancha em puraqué

Quem é de barro no igapó é Caruana

Boto assovia (oi) mãe d'agua dança!



Se a boiúna se agita... É banzeiro! Banzeiro!

Quatro contas, um cocar!

Salve a arara cantadeira!

Borboleta à espreita...

E a onça do Grão-Pará



Na curimba de babaçuê

Tem falange de ajuremados

A macaia codoense é macumba de outro lado

Venham ver as três princesas 'baiando” no curimbó

É doutrina de santo rodando no meu carimbó!



E foi assim... Suas “espadas” têm as ervas da Jurema

Novos destinos no mesmo poema

E nos terreiros, perfume de patcholi

Acende a brasa do defumador

Pra um mestre batucar a sua fé

Noite de festa! Curió marajoara...

Protege Caxias nas águas de Nazaré!