Quadra da Impeatriz, em Ramos, ficou lotada durante a final - Juliana Ferreira / Divulgação Imperatriz

Publicado 28/09/2024 09:21 | Atualizado 28/09/2024 09:23

Rio - A Imperatriz Leopoldinense definiu, na madrugada deste sábado (28), seu samba-enredo para o Carnaval 2025. A composição campeã é assinada por Me Leva, Thiago Meiners, Miguel da Imperatriz, Jorge Arthur, Daniel Paixão e Wilson Mineiro. O enredo, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, exalta ancestralidade e a força do candomblé.

A quadra da escola, em Ramos, na Zona Norte, ficou lotada durante a grande final, que contou, ainda, com uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu em julho. A artista conquistou cinco títulos com a Imperatriz (1994, 1995, 1999, 2000 e 2001).Aos 58 anos, o compositor Me Leva faturou a disputa pela oitava vez.Atual vice-campeã, a Verde e Branco será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, com o enredo é "Ómi Tútu ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón".

Das doze escolas do Grupo Especial, além da Imperatriz, três agremiações já definiram seus hinos: Unidos de Padre Miguel VAI COMEÇAR O ITAN DE OXALÁSEGUE O CORTEJO FUNFUN PRO SENHOR DE IFÓN, BABÁOrinxalá, destina seu caminharAo reino do quarto Alafin de OyóAlá, majestoso em branco marfimConsulta o ifá e assimNo odú, o presságio cruelNegando a palavra do babalaôSoberano em seu trono, o senhorVê o doce se tornar o felOFEREÇA PRA EXÚ... UM EBÓ PRA PROTEGERPENITÊNCIA DE EXÚ, NÃO SE DEIXA ARREFECERELE ROMPE O SILÊNCIO COM A SUA GARGALHADAÉ CANCELA FECHADA, É O FARDO DE DEVERMas o dono do caminho não abrandaFoi vinho de palma, dendê e carvãoSabão da costa pra lavar demandaE a montaria te leva à prisãoO povo adoeceu, tristeza perdurouNos sete anos de solidãoJUSTIÇA MAIOR É DE MEU PAI XANGÔNO DENDEZEIRO, A JUSTIÇA VERDADEIRA(MEU PAI XANGÔ MORA NO ALTO DA PEDREIRA)Onde o banho de abô pra purificarDesata o nó que ninguém pode amarrarTransborda axé no ibá e na quartinhaPra firmar tem acaçá, ebô e ladainhaONÍ SÁÀ WÚRE! AWURE AWURE!QUEM GOVERNA ESSE TERREIRO OSTENTA SEU ADÊIJEXÁ AO PAI DE TODOS OS ORISRUFAM ATABAQUES DA IMPERATRIZ