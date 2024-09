Quadra da Vila ficou lotada durante escolha do samba-enredo - Divulgação / Vila Isabel

Publicado 28/09/2024 08:32

Rio - A Unidos de Vila Isabel definiu, na madrugada deste sábado (28), o samba-enredo que vai embalar seu desfile em 2025. Em final com três composições, sagrou-se vitoriosa a parceria liderada por Raoni Ventapane, neto do compositor Martinho da Vila. A obra também leva as assinaturas de Ricardo Mendonça, Dedé Aguiar, Guilherme Karraz, Miguel Dibo e Gigi da Estiva.

Para deixar a noite ainda mais especial, a agremiação preparou uma ambientação temática. O público foi recebido na entrada por componentes caracterizados como personagens ligados ao enredo, que aborda assombrações do imaginário popular. Performances inspiradas no tema também foram realizadas dentro da quadra, antes do início da apresentação dos sambas.Filho de Analimar Ventapane, Raoni conquistou sua primeira vitória, após disputar diversas finais nos últimos anos. No Carnaval desde menino, ele já foi integrante da comissão de frente da Vila e desfilou na bateria. Fora da Sapucaí, formou uma dupla com a irmã, a cantora e porta-bandeira Dandara Ventapane, e lançou um EP homenageando a obra do avô. Atualmente, além da carreira como cantor, vem se apresentando como músico com Theo Bial, filho de Pedro Bial.Última escola da Segunda-feira de Carnaval, a Vila apresentará o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros.Conduzida por um trem-fantasma que desembarca em um grande baile, a escola vai transformar medo em alegria ao carnavalizar as assombrações que atazanam o imaginário popular. Além de Paulo Barros, assinam o enredo o pesquisador Vinícius Natal e o professor Luiz Rufino."Aqui ninguém teme assombração! Estamos protegidos pelo nosso maior amuleto: a alegria. Vamos juntos, com muita fé e trabalho, rumo à briga pela nossa quarta estrela", publicou a escola nas redes sociais.EMBARQUE NESSE TREM DA ILUSÃONÃO TENHA MEDO DE SE ENTREGARPOIS NOSSO MAQUINISTA É CAPITÃOE COMANDA A MULTIDÃO QUE VEM LÁ DO BOULEVARD…O BREU E O SUSTO EM MEIO A FLORESTAPOR ENTRE OS ARBUSTOS, QUEM SE MANIFESTA?…CARA FEIA PRA MIM É FOMEVÁ DE RETRO LOBISOMEM, CURUPIRA SAI PRA LÁ.NO CLARÃO DA LUA CHEIAMARGEANDO RIO ABAIXOOUÇO UM CANTO DE SEREIAÊ CABOCLO D'ÁGUADA ÁGUA QUE ME ASSOMBRAA SOMBRA DA MEIA NOITEFOI-SE A NOITE DE LUARNA TEMPESTADE, ENCANTADA É A GAIOLACHORA VIOLA, PRA ALMA PENADA SAMBAR (BIS)NAS REDONDEZAS CREDO EM CRUZ AVE MARIA (BIS)QUANTO MAIS SAMBA TOCAVA, MAIS DEFUNTO APARECIA (BIS)SILÊNCIO...AO SOM DO ÚLTIMO SUSPIRO VAI CHEGARA BATUCADA SUINGADA DE VAMPIROSQUANDO O APITO ANUNCIAR….EU APRENDI QUE DESDE OS TEMPOS DE CRIANÇAA MINHA VILA SEMPRE FOI BICHO PAPÃOPOR ISSO, ME ENCANTEI COM ESSE FEITIÇOQUE HOJE CAUSA REBOLIÇO DENTRO DESSE CALDEIRÃOSOLTA O BICHO MINHA VILA DÁ UM BAILE DE ALEGRIAÉ O POVO DO SAMBA VIRADO NA BRUXARIAQUANTO MAIS EU REZO, QUANTO MAIS EU FAÇO PRECEMAIS ASSOMBRAÇÃO QUE APARECE