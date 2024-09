Quitéria Chagas recebe croqui de figurino das mãos do carnavalesco do Império - Emerson Pereira

Publicado 29/09/2024 07:41

Rio - De volta ao posto de rainha de bateria do Império Serrano, a atriz e modelo Quitéria Chagas recebeu o desenho do figurino que irá usar no desfile do Carnaval de 2025, desenvolvido por Renato Esteves. A escola vai homenagear o compositor Beto Sem Braço, com o enredo “O que espanta miséria é festa”, na Série Ouro.

Quitéria celebra seu nono desfile como rainha após uma pausa de quatro anos e, sem dar muitos detalhes, destacou que a fantasia demonstra leveza e modernidade. “Eu fiquei em êxtase porque o Renato conseguiu imprimir não só a história do enredo, o que a bateria e eu representamos, mas também a minha personalidade. O desenho é incrível, muito moderno, inovador e diferenciado. É um figurino leve e que vou conseguir evoluir muito bem.”

O carnavalesco Renato Esteves também comentou sobre a criação. “Pensar na Quitéria Chagas voltando como rainha é imaginar um ícone do samba recebendo o que lhe é de direito. A fantasia tem elementos que homenageiam tanto a mulher preta quanto o legado de Beto Sem Braço,” ressaltou.