Bloco Orquestra Voadora no Aterro do Flamengo nesta terça (13)Renan Areias/Agência O Dia

O fomento será destinado às chamadas "Bloco nas Ruas RJ 3", "Não Deixa o Samba Morrer RJ 4", "Turmas de Bate-Bolas RJ 3" e "Folia de Reis RJ 3". E mais uma novidade: neste ano, os Afoxés e Blocos Afro, que foram registrados como patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro em 2023, terão uma categoria própria e não precisarão concorrer com os demais projetos. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, através da plataforma Rio - O Governo do Estado lançou um pacote de editais para o Carnaval fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1º). O "Folia RJ 3" trará um investimento de mais de R$ 23 milhões, divididos entre 634 vagas e quatro editais. O incentivo representa um aumento financeiro de 30,5% em relação a este ano. Para participar, os proponentes devem realizar as inscrições até as 18h do dia 18/10.O fomento será destinado às chamadas "Bloco nas Ruas RJ 3", "Não Deixa o Samba Morrer RJ 4", "Turmas de Bate-Bolas RJ 3" e "Folia de Reis RJ 3". E mais uma novidade: neste ano, os Afoxés e Blocos Afro, que foram registrados como patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro em 2023, terão uma categoria própria e não precisarão concorrer com os demais projetos. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, através da plataforma Desenvolve Cultura

Conheça os editais:



Turmas de Bate-Bolas RJ 3



A chamada é voltada para pessoa jurídica, inclusive MEI, que seja comprovadamente representante de uma turma de bate-bola, e vai premiar 100 projetos, com valor de R$ 25 mil cada, somando R$ 2,5 milhões.



É considerado turma de bate-bola um grupo artístico-cultural que possui atuação comprovada na produção e realização de manifestações populares do Carnaval de rua, a partir da confecção de indumentárias que combinem elementos materiais típicos, característicos das tradições da figura bate-bola.



Bloco nas Ruas RJ 3



O edital é voltado para pessoas jurídicas, inclusive MEI, e será dividido em três categorias. Na categoria A, direcionada para blocos individuais, serão distribuídas 80 premiações de R$ 30 mil, totalizando R$ 2.4 milhões. Já na B, primeira categoria exclusiva para Blocos Afro e Afoxés, será destinada a mesma quantidade de vagas e valores. Fechando, na categoria C, voltada para associações, federações ou ligas, serão 20 propostas contempladas, com o valor de R$ 130 mil, totalizando R$ 2.6 milhões. Somadas, as três categorias vão investir R$ 7.4 milhões.



A proposta deverá prever pelo menos uma ação cultural dos blocos de carnaval, relativa ao desenvolvimento e manutenção do setor, podendo ser desfile ou apresentação, contribuindo para o fazer cultural e mantendo as tradições carnavalescas.





Não Deixa o Samba Morrer RJ 4



O proponente deverá desenvolver uma ação cultural relativa ao desenvolvimento e manutenção do setor, podendo ser desfile ou apresentação de escola de samba. Na categoria A, serão ofertadas 16 premiações de R$ 80 mil para escolas de samba pertencentes à LIGA RJ (Série Ouro), totalizando valor de R$ 1.28 milhão.



Já na categoria B, 60 premiações serão concedidas para escolas de samba pertencentes à Superliga (Séries Prata, Bronze e Grupo de Avaliação) no valor de R$ 50 mil cada, totalizando investimento de R$ 3 milhões. Na C, voltada para escolas de samba mirins, serão 18 propostas contempladas, também de R$ 50 mil, totalizando R$ 900 mil.



Para finalizar, na categoria D, voltada às escolas de samba pertencentes a outras ligas, ou independentes, serão ofertadas 60 vagas, no valor de R$ 50 mil cada, totalizando R$ 3 milhões. Somando as categorias, o edital vai investir R$ 8,18 milhões.



São consideradas escolas de samba: agremiação cultural e social de cunho popular, associada ao contexto do Carnaval, que se caracteriza em manter o legado das tradições do Samba, predominantemente em caráter competitivo. As escolas de samba representam comunidades geograficamente delimitadas, bairros ou temas culturais e são formadas por uma estrutura hierárquica que inclui diretores, passistas, mestre-sala e porta-bandeira, ritmistas, carnavalescos, entre outros componentes que desempenham papéis específicos.



Folia de Reis RJ 3



Para contemplar esta tradicional manifestação popular, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro disponibiliza o edital "Folias de Reis RJ 3". A chamada pública vai garantir 200 premiações de R$ 25 mil, somando investimento total de R$ 5 milhões.



São consideradas Folia de Reis: manifestação cultural em forma de auto que reúne em sua composição cantadores e instrumentistas como figuras de reis magos, palhaços, bandeireiro, festeiros e coro, em cortejo público, liderados por um mestre-folião e um contramestre, realizado por um grupo de no mínimo 12 pessoas.