Viviane Araújo se diverte no ensaio do SalgueiroAnderson Borde/Ag;News

Publicado 06/10/2024 06:25 | Atualizado 06/10/2024 06:26

Rio - Viviane Araújo, 49 anos, sambou, tocou tamborim e se divertiu ao lado da bateria Furiosa, do Salgueiro, na madrugada deste domingo (6), na quadra da escola de samba, no Andaraí, Zona Norte. Com vestido decotado e fendas nas pernas, a rainha de bateria ainda usou um lenço na cabeça para compor o visual.

Vivi estava acompanhada do marido, Guilherme Militão e o casal trocou beijos apaixonados no local. Juntos, eles são pais de Joaquim, de 2 anos.

Nas redes sociais, a musa postou um vídeo sambando na quadro e recebeu dezenas de elogios dos fãs. "Tem pra ninguém não", disse uma seguidora. "Perfeita", "a maior" e "a melhor", foram alguns deles.

Viviane Araújo é a rainha de bateria do Salgueiro há 18 anos e negou boatos de que poderia deixar o posto em breve.



“Não tem isso, não existe [saída]. E todo ano falam isso. Por quê? Por que eu já tenho tantos anos de Salgueiro? Por que eu já estou com tantos anos?”, disse ela, ao UOL. Atualmente, a atriz está no ar no elenco da novela "Volta Por Cima".