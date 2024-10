Viviane Araújo posa ao lado de atores de ’Volta por Cima’ - Anderson Bordê / Agnews

Publicado 12/10/2024 09:04

Rio - Viviane Araújo, de 49 anos, esteve na quadra do Salgueiro, na noite desta sexta-feira (11), para prestigiar a final do samba-enredo da agremiação. Rainha de bateria da escola, a atriz, que interpreta Rosana em "Volta por Cima", da TV Globo, esbanjou simpatia e samba no pé no evento. Com um vestido curto, de um ombro só e pedrarias, a artista atraiu olhares e exibiu o corpo escultural.

Outros atores da novela também acompanharam a final do samba, como Fabrício Boliveira, Adanilo, Bia Guedes, Aldeia, Márcio Machado, Isadora Cruz e Amaury Lorenzo. A jornalista Ana Luísa Guimarães, Cacau Protásio, o ex-BBB Lucas Buda e Bruno Cantarela também marcaram presença na quadra e se divertiram.

O samba de autoria de Xande de Pilares, Pedrinho da Flor, Betinho de Pilares, Renato Galante, Miguel Dibo, Leonardo Gallo, Jorginho Via 13, Jeferson Oliveira, Jassa e W.Correa foi eleito o vencedor para representar a escola no Carnaval do ano que vem.

Em 2025, o Salgueiro leva para a Avenida o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", sobre a relação humana com a busca pela proteção espiritual, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Igor Ricardo.