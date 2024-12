Sabrina Sato e Alessandra Negrini se jogam no samba em ensaio da Gaviões da Fiel

Rio - A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, e a atriz Alessandra Negrini, de 54, se jogaram no samba durante o último ensaio do ano da Gaviões da Fiel, na noite desta sexta-feira (20), na quadra da agremiação em São Paulo.



Rainha de bateria da escola, Sabrina surgiu em uma fantasia em clima natalino, com elementos que remetem a roupa de 'Mamãe Noel'. Em fevereiro deste ano, a apresentadora comemorou 20 anos na agremiação. No Rio de Janeiro, ela também desfila pela Vila Isabel, no mesmo posto.



Corintiana de coração, Alessandra posou sorridente para fotos quando chegou ao evento. A artista apostou em um look confortável para aproveitar a noite, vestindo saia, cropped e tênis.

O ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca marcou presença ao lado da namorada, Ariane Carvalho.



A Gaviões da Fiel levará para o Carnaval 2025 o enredo "Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro)", desenvolvido pelos carnavalescos Rayner Pereira e Júlio Poloni.

