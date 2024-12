Carnavalesco Paulo Barros discursa no último ensaio de rua da Vila em 2024 - Carlos Lucio / Unidos de Vila Isabel

Publicado 19/12/2024 18:21

Rio - No último ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel em 2024, realizado na noite desta quarta-feira (18), o carnavalesco Paulo Barros fez um discurso inflamado, chamando a comunidade para apoiar a escola em busca do título do Carnaval 2025. Bastante emocionado e diante de uma multidão no Boulervard 28 de Setembro, o artista fez questão de valorizar a importância dos componentes.

"As pessoas me perguntam: 'Você vai trazer o título para a Vila?' Eu falo que não, porque é a comunidade que vai trazer essa p* desse título! São vocês que vão trazer, e a gente precisa da força de vocês. Então, vamos bagunçar aquela m* daquela Sapucaí. Vamos entrar naquela m* e vamos derrubar aquilo. Força, Vila Isabel", discursou o carnavalesco, que recebeu o carinho do público e até arriscou alguns passos de samba no evento. A fala de Paulo Barros foi registrada em vídeo feito pelo site "Carnavalesco".

O ensaio marcou o retorno das atividades de rua após dois eventos serem cancelados por conta da violência que assola a região. Na semana passada, a agremiação teve que abrir mão do treino do dia 11. O mesmo aconteceu com o ensaio que estava marcado para o último domingo (15).

O bairro de Vila Isabel vive uma onda de violência por conta de constantes confrontos entre traficantes do Morro do São João, dominado pelo Comando Vermelho (CV), e o Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Os tradicionais eventos no Boulevard 28 de Setembro retornam em 8 de janeiro, seguindo até 12 de fevereiro. Em 2025, os treinos acontecerão exclusivamente às quartas-feiras.

Com o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", a Vila será a última agremiação a se apresentar na Sapucaí no segundo dia de desfiles, em 3 de março.