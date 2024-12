Tati Minerato come feijoada na quadra da Estácio de Sá - Reprodução de vídeo / Instagram

Tati Minerato come feijoada na quadra da Estácio de SáReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/12/2024 11:18 | Atualizado 15/12/2024 11:22

Rio - Tati Minerato compareceu à feijoada da Estácio de Sá, na quadra da agremiação, e se esbaldou ao lado dos componentes da bateria Medalha de Ouro, apesar da chuva que atingiu o Rio, neste sábado (14). A influenciadora digital disse que seu compromisso com a escola era mais importante que o mau tempo.

fotogaleria

"É a minha estreia como rainha de bateria da Estácio, e eu quero ser uma rainha presente e pé quente. A chuva não vai nos parar", afirmou Tati. "A gente que vive do Carnaval já normalizou a chuva, o calor forte… Eu me jogo, sambo muito e acabo transpirando bastante também. Por isso, opto sempre por looks confortáveis, leves e com pouca roupa", completou.

Para o evento, a loira apostou em uma produção cheia de pérolas, que deixava seu corpo escultural em evidência. E se engana quem acha que "campeã do Power Couple 3", da Record, ficou só de olho na feijoada. Ela garantiu seu pratinho e se deliciou com a refeição.

Para queimar as calorias, ela deu um show de samba no pé. Antes de ir para a quadra, Minerato ainda posou deslumbrante para um ensaio de fotos.

Além de reinar à frente da Estácio, que desfila pela Série Ouro, Ana ainda brilhará como musa da Mocidade, do Grupo Especial, no carnaval do ano que vem.

