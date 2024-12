Flávia Alessandra é apresentada como musa do Salgueiro

Rio - Flávia Alessandra, de 50 anos, foi apresentada como musa do Salgueiro, na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (14). Com um vestido vermelho curtinho, a atriz exibiu as curvas e se jogou no samba. Na ocasião, a loira posou para fotos com alguns fãs e encontrou Viviane Araujo, rainha de bateria da escola.

"Que energia maravilhosa", comentou Flávia no Instagram Stories. Giulia Costa, filha da atriz, marcou presença na quadra e usou uma camiseta em homenagem a mãe. Cacau Protásio, que também é musa da vermelha e branca, e Carla Cristina foram outras celebridades que compareceram ao evento.

Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

