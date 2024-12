Poliana Roberta é musa do Império Serrano - Reprodução de vídeo / Instagram

Poliana Roberta é musa do Império SerranoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/12/2024 07:50 | Atualizado 09/12/2024 08:03

Rio - Musa do Império Serrano, Poliana Roberta participou do minidesfile da agramiação na Cidade do Samba, na Zona Portuária, neste sábado (7), e cometeu uma gafe ao "mandar um beijo" para Dona Ivone de Lara, que morreu aos 96 anos em 2018.

Na ocasião, a atriz explicava que seu look era uma releitura da fantasia usada por Dona Ivone no desfile de 1983 da escola, "Mãe Baiana Mãe", cujo samba é de autoria de Beto Sem Braço, grande homenageado no enredo de 2025. "Quero mandar um beijo para ela, espero que fique feliz com esse figurino. Estou muito feliz, espero que ela assista", afirmou Poliana, em entrevista à TV Mais Carnaval, especializada na cobertura de Carnaval.

Internautas reagiram à publicação. "Cara***", reagiu o cantor Arlindinho. "A pessoa não se dá nem ao trabalho de nada, né! Tem que passar vergonha mesmo!", afirmou um usuário da rede social. "Gente do céu! Dona Ivone um ícone, falecida há alguns anos. E essa fora do mundo do samba é quem? Ai Império, não precisava né?", comentou outro.





Suas músicas foram gravadas por vários ícones da música brasileira, entre eles, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paula Toller, Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Mariene de Castro, Roberta Sá, Marisa Monte e outros. Conhecida como a 'Grande Dama do Samba', Dona Ivone foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo e a integrar a Ala de Compositores do Império, escola fundada no Morro da Serrinha, em Madureira, na década de 1940. Em 2012, a compositora foi homenageada pela escola de coração com o enredo "Dona Ivone Lara: O enredo do meu samba".

