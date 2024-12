Poliana Roberta é musa do Império Serrano - Reprodução de vídeo

Publicado 10/12/2024 09:25

Rio - Poliana Roberta, musa do Império Serrano, se manifestou, nesta segunda-feira (9), sobre a gafe que cometeu ao "mandar um beijo" para Dona Ivone de Lara , que morreu aos 96 anos em 2018, durante uma entrevista à TV Carnaval, no minidesfile da agremiação na Cidade do Samba, na Zona Portuária, no sábado. Natural de Minas Gerais, a ex-participante de "Grande Conquista", da Record, pediu desculpas pelo erro, em um vídeo publicado no Instagram, e reconheceu que não sabia que a 'Grande Dama do Samba' tinha falecido.