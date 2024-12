A alegoria será teatralizada em homenagem a Chico Rei - Divulgação

Publicado 08/12/2024 17:49

Rio - A escola de samba Lins Imperial abriu inscrições para mulheres e homens negros, acima de 18 anos, que possuam conhecimento básico em dança, para compor uma alegoria. O desfile acontecerá na sexta-feira (7) de março de 2025, na Intendente Magalhães, pela Série Prata.

A equipe será coreografada por Miguel Jackson, estreante na escola, que pretende misturar diferentes estilos de dança, mas sem perder o foco principal

A segunda alegoria do enredo “Galanga Muzinga” será a mina do Chico Rei, e retratará as pedras preciosas e a lapidação do ouro.

Os interessados em participar devem entrar em contato através do WhatsApp (21) 98847-1888.