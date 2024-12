Álbum com sambas da Série Ouro está disponível nas plataformas digitais - Divulgação / Liga RJ

Publicado 05/12/2024 13:41 | Atualizado 05/12/2024 13:53

Rio - Os foliões já podem entrar no ritmo do Carnaval com o álbum de sambas enredo das escolas da Série Ouro para 2025. O disco, que conta com 16 faixas, chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (5). Para celebrar lançamento, Liga RJ promove Esquenta Carnaval, com entrada gratuita, neste sábado (7).

Presidente da Liga RJ, Hugo Junior elogia a qualidade musical do álbum e o nível das composições deste ano. "O trabalho realizado por todos os envolvidos demonstra o talento e a dedicação das escolas e da equipe de produção. É um material que certamente elevará ainda mais o nível do nosso carnaval. Esta edição do álbum evidencia a força criativa das escolas da Série Ouro, com sambas que mesclam tradição e inovação, com obras emocionantes e marcantes", analisa.

Macaco Branco, à frente da produção musical pelo terceiro ano consecutivo, destaca o cuidado e a dedicação empregados em cada etapa da construção do disco. "Tivemos um processo muito bom. Iniciamos com a base, conciliando as ideias dos arranjadores com os mestres de bateria, nas partes harmônicas e de percussão. Depois, gravamos os coros, as vozes principais e finalizamos com a mixagem. Posso garantir que o álbum está repleto de musicalidade e sambas incríveis que ficarão marcados na memória de todos", garante.

Gravados no M&C Studio, o processo de mixagem e masterização dos sambas ficou a cargo de Maurício Fonseca. Os arranjos foram feitos pelos músicos Alan Vinicius, Victor Nascimento, Andy Lee, Victor Alves, Hugo Bruno e Kayo Calado, enquanto os coros tiveram as participações de Lissandra Oliveira, Millena Wainer e Ângela Sol, além dos cantores de cada escola.

Para comemorar o lançamento do álbum, a Liga RJ promove o Esquenta Carnaval a partir das 14h deste sábado (7), na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária. Com entrada franca, evento contará com desfiles das 16 escolas da série, dando um spoiler do que vem por aí em 2025 no Sambódromo.