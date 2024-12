Primeiro ensaio de rua do Império Serrano acontece nesta terça-feira (3) - Pedro Siqueira / Império Serrano

Publicado 02/12/2024 17:11

Rio - Com os preparativos a todo vapor para 2025, o Império Serrano fará o primeiro ensaio de rua nesta terça-feira (3), em Madureira, na Zona Oeste do Rio. A partir das 20h, os componentes do Reizinho ocuparão a Estrada do Portela para um grande teste do desfile oficial, quando será apresentado o enredo “O que espanta miséria é festa”, uma homenagem ao compositor Beto Sem Braço, na Série Ouro.

A concentração será em frente ao Banco do Brasil, na Estrada do Portela, altura do número 192. De lá, a escola seguirá em direção à sua quadra, localizada na Avenida Ministro Edgard Romero, 114.

O diretor de carnaval Jeferson Carlos fala sobre a importância do ensaio de rua. "É fundamental para ajustarmos todos os detalhes técnicos. Realizamos bons ensaios de canto, na quadra, estamos numa crescente e tenho certeza que teremos um bom trabalho até o desfile oficial. Seguiremos trabalhando muito para fazer uma apresentação inesquecível no carnaval", celebra.

Após cair no Carnaval 2023 e ficar em segundo lugar em 2024, o Império Serrano será a oitava escola a entrar na Sapucaí, responsável por fechar os desfiles da Série Ouro, em 1º de março. A agremiação promete estar trabalhando em busca do título e o retorno ao Grupo Especial.