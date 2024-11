Patrícia Poeta reflete sobre os desafios para desfilar no Carnaval: ’Vencendo a timidez’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/11/2024 11:22 | Atualizado 30/11/2024 11:23

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, publicou um vídeo no Instagram, na manhã deste sábado (30), refletindo sobre os desafios que enfrenta para superar a timidez, já que irá desfilar como musa da Grande Rio no Carnaval 2025. A jornalista contou que lida com essa questão desde a infância.

"Sempre fui muito tímida, desde criança, mas o trabalho que eu faço é maior do que a minha timidez. Na verdade eu encaro o meu trabalho como uma forma de explicar para as pessoas as coisas que estão acontecendo, como me comunicar com elas, de saber das histórias delas, de entrevistá-las, de ouvir o que elas têm para dizer", iniciou a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, analisando que não é uma pessoa que "ama fama".A jornalista contou que o momento de reflexão surgiu durante o café da manhã, ao olhar para a sandália que usou em uma aula de dança. "Estou olhando para essa sandália que ficou aqui em cima da cadeira, sandália de samba de uma das aulas que tive essa semana, e pensando que a gente precisa se entender. Não quero tropeçar, não quero cair desse salto aqui, tenho que bater quadril e tenho que vencer a minha timidez, porque eu acho que é a coisa mais difícil", disse a jornalista."Mas aí eu volto no tempo e penso que minha vida inteira fui tímida, mas venci a timidez para fazer algo que era mais importante. E no Carnaval de 2025 vai ser a mesma coisa, vou vencer a timidez e tentar bater o quadril para poder viver uma experiência que sempre quis viver", completou Patrícia.Com quase 50 anos, Patrícia celebra o fato de poder realizar o sonho de desfilar. "Acho que tem tudo tem o seu tempo. Aos 48 anos, quase meio século de história, vou realizar esse sonho de desfilar na avenida. E viver o que muitos dos meus amigos já me falaram, que é uma experiência única. Por enquanto, estou conversando com ela, com a minha timidez, mas pode ter certeza que na hora vou estar feliz e alegre sabendo que vou estar realizando mais um sonho de vida".No fim, a apresentadora aconselhou os seguidores. "Se você tem um sonho, não deixa timidez nenhuma vencer, não deixa que inveja nenhuma vença, vai atrás dos seus sonhos".