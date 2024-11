Ale Jansen é a nova madrinha da Em Cima da Hora - Divulgação

Ale Jansen é a nova madrinha da Em Cima da HoraDivulgação

Publicado 27/11/2024 10:09

Rio - A diretoria da escola de samba Em Cima da Hora, da Série Ouro, anunciou a servidora pública Ale Jansen como a nova madrinha da agremiação, nesta terça-feira (26).

"Para mim é mais do que uma honra poder estar como madrinha da escola de uma comunidade que me acolheu com muito carinho. De mim podem esperar muita garra, humildade e muito respeito. Será uma alegria e uma grande responsabilidade representar uma escola com tanto chão, tantas histórias e tradições. Espero poder somar e atender as expectativas", comemora Ale.



A tradicional escola de Cavalcanti será a sétima a desfilar no dia 28 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval, na Sapucaí, com o enredo "Ópera dos Terreiros – O Canto do Encanto da Alma Brasileira".