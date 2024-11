Wenny recebe croqui de fantasia - Divulgação

Publicado 26/11/2024 09:58

Rio - Wenny esteve no barracão da Portela, na Cidade do Samba, localizada na Zona Portuária do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (25), e conferiu o croqui da fantasia que usará no Carnaval de 2025. Musa da agremiação, que homenageará Milton Nascimento na Avenida, a irmã de Lexa entrega alguns detalhes da produção.

"É a minha cara, estou apaixonada! Não vejo a hora de pisar na Sapucaí. Esta fantasia será um acontecimento, cheia de brilho, com muitos cristais, luxo e beleza. Afinal, a Portela merece, e Milton Nascimento também", declarou Wenny, que desfilará sozinha à frente do terceiro carro alegórico.

A cantora deixou claro que seguirá fielmente o desenho original idealizado pelos carnavalescos, valorizando o conceito criado para o desfile. "Fiquei muito contente com o cuidado dos carnavalescos comigo. A fantasia está linda, e desfilarei com orgulho, tamanha é minha identificação. Sinto-me grata e extremamente feliz".