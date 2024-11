Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel - Reprodução/Instagram

Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da FielReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 11:39 | Atualizado 25/11/2024 11:49

Rio - Após um suposto áudio de Ana Paula Minerato com ofensas racistas vazar , a Gaviões da Fiel divulgou uma nota, nesta segunda-feira (25), confirmando que a influenciadora foi desligada da escola de samba paulistana.

fotogaleria

"A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista", diz um trecho da nota.



Na conversa de Ana Paula com o rapper KT, ela dispara ofensas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, a quem se refere como "empregada do cabelo duro", "neguinha", entre outras.

"Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade. Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história", conclui a nota.

A reportagem do DIA procurou Regina Minerato, mãe e assessora de Ana Paula, que informou que ela não vai comentar o assunto agora. "Assim que tiver uma posição avisarei", disse.

Ana Paula Minerato fechou os comentários do Instagram após a repercussão do caso na manhã desta segunda-feira. KT postou um Storie dizendo: "Já estou ciente de tudo. Em breve me pronuncio sobre o ocorrido".