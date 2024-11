Milton Cunha e Samuel de Assis brilham no palco do concurso Corte Real do Rio

Rio - Samuel de Assis e Milton Cunha caíram no samba no palco do concurso Corte Real do Carnaval 2025, que ocorreu na Cidade do Samba, na Gamboa, nesta sexta-feira (22). A cerimônia foi apresentada pelo comentarista, enquanto o ator integrou o júri.

A tradicional disputa atraiu 116 candidatos neste ano. Durante o evento, dez candidatas disputam o título de Rainha e Princesas, cinco candidatos concorrem pela coroa de Rei Momo, cinco candidatas a Musa, cinco candidatos a Muso e quatro ao posto de Cidadão Não Binário. A premiação varia de R$ 32,5 mil a R$ 45,5 mil.

