Ana Paula Minerato ofende a cantora Ana, do Melanina CariocaReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 10:27 | Atualizado 25/11/2024 11:50

Rio - Um áudio de uma suposta conversa de Ana Paula Minerato, Ex-Fazenda e musa da Gaviões da Fiel, com o rapper KT viralizou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (25). A loira dispara falas racistas direcionadas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

"A empregada do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro, KT? Não sabia que você gostava. Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, o pai ou a mãe veio da África, né?", questionou Minerato.

"Mas não tem problema, linda. Não fica falando essas coisas de forma pejorativa. Ainda mais que você não sabe o ambiente que está aí, você falando com voz alta.", respondeu KT.

"Ah, não tem problema? Por que você tem tanto cuidado com ela?", perguntou Ana Paula. O cantor respondeu que tem cuidado com todo mundo. "De verdade, você não me conhece", disse.

"Comigo você não teve, né? Nossa, mano, ela é feia, hein tio....Essa faixa de nega que ela usa é zoada, hein. Achei que ela era mais gatinha", completou.

Ananda se manifestou nos Stories do Instagram. "Insegura. Bonita por fora, mas feia por dentro", disse. A cantora afirmou que vai tomar providências sobre o assunto.

"Não tenho medo de você, não. Agora você vai ver o que arrumou. O buraco vai ser mais embaixo. E tu vai quer aguentar. Não foi mulher para falar?", afirmou a cantora.

A reportagem do DIA procurou Regina Minerato, mãe e assessora de Ana Paula, que informou que ela não vai comentar o assunto agora. "Assim que tiver uma posição avisarei", disse.

Vazou áudio da Ana Paula Minerato, ex-participante de A Fazenda e musa da Gaviões da Fiel, fazendo comentários racistas.

— Beta Bastos (@roberta_bastoss) November 25, 2024

Ana Paula Minerato fechou os comentários do Instagram após a repercussão do caso na manhã desta segunda-feira. KT postou um Storie dizendo: "Já estou ciente de tudo. Em breve me pronuncio sobre o ocorrido".