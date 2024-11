Lucio Mauro Filho presta homenagem para a mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 22:05

Rio - Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho, que faria aniversário nesta segunda-feira, 25. O ator compartilhou no Instagram uma foto em que aparece ao lado da mãe e fez um desabafo emocionante.

"Oi mãe, seu primeiro aniversário sem você por aqui e essa dor ainda não diminuiu nem um pouco, pois mesmo as conquistas maravilhosas dos últimos tempos me levam até você. A minha primeira conquista e talvez a mais importante da vida, foi ter nascido seu filho. Tudo que você fez por mim e pela nossa família, eu uso como exemplo para tentar ser uma pessoa digna. Os erros, os acertos, o conjunto da obra", disse ele no início do texto.

Logo depois, Lucio Mauro relembrou momentos com a mãe. "Minha vida continua corrida, mas agora não tem mais aquela ligação de uma hora, às vezes duas, em que você me dizia pra não acelerar tanto. E a gente ria, chorava, brigava, fofocava e íamos dormir tranquilos", acrescentou.

Ele relatou no post que passou a se cuidar mais após a morte da mãe. "Agora que você não está mais aqui, eu tô me cuidando como nunca, porque você sempre me pediu. Eu te devo isso. Estamos aqui, eu e as meninas, tentando nos organizar pra honrar tanta coisa boa que você nos proporcionou. É uma bela e justa missão. Saudade demais mãe! Amor!", concluiu.

Ray Luiza Araujo Barbalho, mãe de Lucio Mauro Filho morreu no dia 24 de fevereiro de 2024.