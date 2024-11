Thiago Pannaforte e Amanda Meirelles - Leo Franco/Agnews

Publicado 25/11/2024 20:02

Rio - Amanda Meirelles apareceu acompanhada do namorado Thiago Pannaforte durante um evento de moda realizado em São Paulo, nesta segunda-feira (25). A vencedora do "BBB 23" assumiu o namoro com o empresário em uma viagem para Campos do Jordão.

Discreta, Amanda Amanda não assume uma relação desde o confinamento no "BBB". Dentro do reality show, ela manteve uma amizade com o lutador Cara de Sapato e ganhou a torcida de boa parte do público por um romance, mas eles permaneceram apenas amigos.