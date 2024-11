Lorena Maria faz ensaio de fotos e exibe barrigão de grávida em praia no Rio

Rio - Nesta segunda-feira (25), Lorena Maria, de 25 anos, aproveitou o dia ensolarado na Praia da Barra da Tijuca, no Rio. Grávida de um menino, fruto do relacionamento com MC Daniel, de 26, a influenciadora foi clicada em uma sessão de fotos descontraída ao lado de uma amiga.

Com um biquíni cavado e um colar dourado, a empresária exibiu o barrigão enquanto posava para registros feitos pela colega. Simpática, Lorena também interagiu com um paparazzo presente no local, sorrindo e acenando para as lentes.

