Fernanda Torres visita túmulo de Eunice PaivaReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2024 16:26 | Atualizado 25/11/2024 16:27

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, emocionou os fãs, nesta segunda-feira (25), ao compartilhar uma homenagem íntima para Eunice Paiva, na qual interpretou no filme "Ainda Estou Aqui". Após o encerramento das gravações do longa, a atriz visitou o túmulo da advogada, localizado no Cemitério do Araçá, em São Paulo.



"Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu Fernanda nas redes sociais.



Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, foi uma figura central na luta contra a ditadura militar, nos direitos das famílias de desaparecidos políticos e pela causa indígena. É possível ver que na lápide dela está escrito: "Exemplo para a família e para a democracia brasileira".