Publicado 25/11/2024 20:48 | Atualizado 25/11/2024 20:50

Rio - Elton John, de 77 anos, revelou estar enfrentando sérios problemas de visão, o que tem impactado diretamente sua capacidade de criar novas músicas. Em entrevista ao programa "Good Morning America", da ABC, nesta segunda-feira (25), o artista detalhou a gravidade da situação após uma infecção que comprometeu a visão.



"Infelizmente, perdi a visão do meu olho direito em julho. Tem quatro meses que não consigo enxergar. Não consigo ver nada. Não consigo ler nada. Não consigo assistir a nada", disse Elton, acrescentando que seu olho esquerdo já apresentava limitações anteriormente.



Ele explicou que essas dificuldades o impedem de trabalhar em novas composições: "Estou meio preso no momento, porque posso fazer algo assim, mas entrar no estúdio e gravar, não sei. Porque não consigo ver uma letra, para começar", explicou o cantor.



Apesar do impacto emocional causado pela perda da visão, Elton se mantém otimista. "Estou desorientado, mas acredito que pode melhorar. Há esperança e encorajamento de que tudo ficará bem", declarou, enfatizando que o foco agora está no tratamento.



Aposentado das turnês desde 2023, o músico aproveita o tempo ao lado do marido, David Furnish, e dos filhos, Zachary, de 13 anos, e Elijah, de 12. "Sou o homem mais sortudo do mundo", afirmou.



Atualmente o cantor está divulgando o documentário "Elton John: Never Too Late", enquanto lida com os desafios trazidos pela saúde visual.