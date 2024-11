Wic Tavares, Lucas Pizane, Voz Martim, Raquele e Ananda formam o Melanina Carioca - Reprodução/Instagram

Wic Tavares, Lucas Pizane, Voz Martim, Raquele e Ananda formam o Melanina CariocaReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 18:33

Rio - A banda Melanina Carioca divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais nesta segunda-feira (25) após um suposto áudio de Ana Paula Minerato com ofensas racistas contra Ananda , que faz parte da nova formação do grupo, vir a público. A modelo disparou falas ofensivas contra a cantora, a quem se refere como "empregada do cabelo duro" e "neguinha", durante conversa com o rapper KT.

fotogaleria "Nós, do grupo Melanina Carioca, vimos a público manifestar nosso mais profundo repúdio a um ato de racismo sofrido por nossa integrante Ananda, que foi alvo de falas absolutamente inaceitáveis proferidas pela ex-panicat Ana Paula Minerato, que vazaram nas redes sociais. Nesse áudio, palavras de ódio e intolerância são dirigidas à Ananda, um episódio de discriminação que é, infelizmente, apenas um reflexo de uma realidade cruel enfrentada por muitas pessoas negras todos os dias", iniciou a nota.

O comunicado destacou que o episódio ocorreu após o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, mesma data em que a banda lançou uma nova música em celebração a cultura negra. "Não podemos deixar de notar que, nesse momento de comemoração e conscientização, nossa arte se torna alvo de um ataque tão vergonhoso. Deixamos claro que o Melanina Carioca e todos os seus integrantes são contra qualquer ato de racismo e repudiam com veemência atitudes como as que foram divulgadas. O racismo não tem espaço em nossa música, em nosso movimento ou em nossa sociedade."

"A Ananda, que soube do ocorrido pelas redes sociais, após o áudio ser exposto, está recebendo o apoio e o carinho de todos nós, e, principalmente, da comunidade negra que luta por respeito e igualdade. Agradecemos profundamente a cada fã e a cada mensagem de solidariedade e apoio que temos recebido nesse momento. É fundamental que, como sociedade, continuemos a combater o racismo em todas as suas formas, com união e coragem. Seguimos firmes, com mais força e união do que nunca, em nossa luta e em nossa arte. O racismo não nos calará", concluiu.