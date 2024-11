Matheus Costa e André Gabeh - Reprodução

Publicado 25/11/2024 16:42 | Atualizado 25/11/2024 17:06

Rio - André Gabeh compartilhou um longo texto nas redes sociais nesta segunda-feira (25) para responder Matheus Costa. O desentendimento teve início quando o ex-BBB expôs o convite de uma produtora para gravar um vídeo e disse ficou chocado com as condições informadas pela profissional. O influenciador rebateu o ex-participante do 'BBB 1' e ganhou uma nova resposta do roteirista.

fotogaleria "'Vamos colocar alguns atores e um ex-BBB juntos na sala da casa dele e seus pais e alguns outros familiares terão que adivinhar quem é o ex-BBB. Legal, né? Não temos cachê, nem transporte e será curto, não precisará de alimentação, mas pra você será ótimo porque muita gente vai te ver e dá pra falar rapidinho sobre seus trabalhos'. Gente! Pra me phoder assim tinham que pelo menos pagar a passagem para eu ir ao postinho pegar a Prep [vacina], né? Assustado, disse não. Desejo Semancol", escreveu André.

Matheus Costa lamentou que o roteirista tenha entendido que o convite era para um trabalho e afirmou que iria conversar com a produtora. "Assim como em qualquer canal, nenhum participante ganha cachê pra participar dessas brincadeiras, eu mesmo já fui em diversos canais do Youtube, programa de televisão e nunca ganhei nem 1 real pra isso e faz parte sabe; se for legal pra mim eu vou, se não for eu agradeço muito o convite e deixo pra próxima", iniciou.

"Eu não te conheço e percebo que talvez você não goste do meu trabalho, então realmente não faria sentido perder seu tempo lá com a gente! Mas entenda que é absolutamente normal, ninguém recebe cachê pra esses quadros, não é um job! Mas tem sim alimentação, almoço, café da manhã… Se um dia você topar brincar com a gente, será bem vindo!"

Em seguida, André Gabeh rebateu a explicação afirmando que os serviços precisam ser remunerados e o influenciador deveria respeitar o tempo dos outros. "Até para o meu melhor amigo eu ofereço pelo menos uma logística mínima para que ele saia de casa e vá me ajudar a fazer alguma coisa que será importante para mim. Não me sinto ofendido pela entourage do querido me chamar de sub celebridades porque é isso que sou aos olhos de quem está buscando por personagens pop. Eu sou um artista que há trinta anos humildemente e sem pedir para aparecer em lugar nenhum faço o meu trabalho e vivo dele. TODA PESSOA seja eu, o vizinho da rua, a artista bombada, o influencer famoso ou não, ao ser solicitado para qualquer trabalho seja ele uma bobagem ou a pesquisa para a cura só câncer, merece o carinho e o cuidado de uma mínima remuneração", disse.

"Qualquer pessoa que pense o contrário disso precisa entender sobre DECÊNCIA e PROFISSIONALISMO e eu não vou me desculpar por achar um absurdo o sucateamento da decência de quem quer que seja. A mensagem subliminar de qualquer convite desses, principalmente envolvendo o que se chama SUBCELEBRIDADE está a mensagem: "Convida ele, é um morto de fome de quem ninguém lembra. Não vai nem precisar de cachê, porque esse pessoal faz qualquer negócio para aparecer". Infelizmente eu sou o chato que acha um absurdo esse tipo de coisas. Mas há que goste, há quem aceite. Há quem achei interessante colocar um supositório de rojão para explodir na fogueira das vaidades. Eu até posso fazer isso, mas independente do valor que me dão eu vou querer cachê e acho que todos deveriam querer o mesmo. Nada mais tenho a dizer sobre o assunto. Desejo sorte", concluiu.