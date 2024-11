Vera Fischer aposta em beleza natural e surge sem maquiagem - Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2024 15:28

Rio - Há poucos dias de completar 73 anos, Vera Fischer surpreendeu os seguidores ao aparecer sem maquiagem e filtros nas redes sociais, nesta segunda-feira (25). A atriz explicou que ficou sumida nos últimos dias porque foi diagnosticada com influenza, mas garantiu estar se recuperando bem.



"Oie. Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é, meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai: influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido", escreveu ela.



Em meio à recuperação, Vera publicou cliques descontraídos e demonstrou otimismo. "Tirei essas fotos sem make e sem filtro, mas confiante de que vou ficar boa logo".



A atriz aproveitou para agradecer o apoio dos fãs. "Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal-estar, corram para o médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias. Que todos tenham um lindo início de semana com muita saúde. Beijo imenso dessa sua Vera", finalizou a artista que celebra mais um ano de vida na próxima quarta-feira (27).