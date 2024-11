Ana Paula Minerato - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 12:42 | Atualizado 25/11/2024 12:51

Rio - Após ser desligada da Gaviões da Fiel, Ana Paula Minerato foi demitida a Band, nesta segunda-feira (25), depois que áudios com ofensas racistas atribuídos a ela vazarem nas redes sociais. Ela tinha um programa diário na rádio Band FM.

"A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa", diz a nota enviada à reportagem.

O DIA procurou a assessoria de Minerato que disse que ela não pretendia comentar o assunto naquele momento.

Um suposto áudio de uma conversa de Ana Paula Minerato, Ex-Fazenda e musa da Gaviões da Fiel, com o rapper KT viralizou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (25). A loira dispara falas racistas direcionadas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

"A empregada do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro, KT? Não sabia que você gostava. Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, o pai ou a mãe veio da África, né?", questionou Minerato.

"Mas não tem problema, linda. Não fica falando essas coisas de forma pejorativa. Ainda mais que você não sabe o ambiente que está aí, você falando com voz alta.", respondeu KT.

"Ah, não tem problema? Por que você tem tanto cuidado com ela?", perguntou Ana Paula. O cantor respondeu que tem cuidado com todo mundo. "De verdade, você não me conhece", disse.

Ana Paula Minerato fechou os comentários do Instagram após a repercussão do caso na manhã desta segunda-feira. KT postou um Storie dizendo: "Já estou ciente de tudo. Em breve me pronuncio sobre o ocorrido".