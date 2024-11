Ana Paula Minerato precisou de atendimento médico após polêmica - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 21:33

Rio - Sylvia Minerato compartilhou uma imagem de Ana Paula Minerato recebendo atendimento médico nesta segunda-feira (25) após o vazamento de um suposto áudio com ofensas raciais contra a cantora Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca . A mãe da modelo revelou quando a ex-panicat irá se manifestar sobre a polêmica.

Na conversa de Ana Paula com o rapper KT, ela dispara ofensas racistas contra a cantora Ananda, a quem se refere como "empregada do cabelo duro", "neguinha", entre outras. Com a repercussão dos áudios, Ana Paula Minerato foi desligada da escola de samba Gaviões da Fiel