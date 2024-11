Larissa Manoela na Tailândia - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela na TailândiaReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 18:50

Rio - Larissa Manoela iniciou a semana com novos registros da viagem romântica com o marido, André Luiz Frambach para a Tailândia. No Instagram, a atriz postou um carrossel de fotos dos seus passeios no cenário paradisíaco da região e arrancou elogios dos fãs.

Na praia, a atriz aparece vestindo um biquíni branco com detalhes de flores nas extremidades. Larissa aproveitou o calor para se refrescar com um drink e ainda fez questão de registrar o passeio noturno no local.



"Balanço vem. Balanço vai. Quando dou-me conta. Só a paz", escreveu ela na legenda do post.