Atriz compartilhou imagem doando sangue Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 22:11

Rio - Agatha Moreira aproveitou o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta segunda-feira (25) para incentivar os seguidores sobre a importância dessa iniciativa. A intérprete de Luma em "Mania de Você" revelou que superou o medo de agulhas para conseguir doar sangue.

"Hoje é o dia nacional do doador de sangue!!! Eu me considero uma pessoa corajosa. E é exatamente por isso que nunca entendi o porquê dos meus desmaios diante de uma simples agulha. É louco, mas algum estudioso já deve ter alguma explicação pra isso. Sendo assim, vcs podem imaginar que a minha decisão de me tornar uma doadora, não foi nada fácil. E eu sei que muita gente aí compartilha esse sentimento comigo", afirmou.